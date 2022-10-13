В Вашингтоне арестована женщина, плюнувшая в полицейского на антироссийском митинге

В Вашингтоне, как и в других столицах мира, у посольства России проходят проукраинские протесты. Люди, которые собираются там, выражают свое несогласие с проведением российской военной специальной операции в Украине, сообщает Washington Post.

Во время последней демонстрации одна из женщин явно подчеркивала свое несогласие с демонстрантами. Ее поведение было записано, и видео попало в социальные сети.

В начале кадра видно, как женщина спорит с офицерами в форме, охранявшими российский объект. Разговор был, однако, не самым тихим.

После резкого обмена мнениями противница проукраинской демонстрации плюнул офицеру в лицо и хотела уйти.

Однако американские полицейские не давали ей сбежать . Они схватили женщину и надели на нее наручники.

На видео видно, что оскорбленный сотрудник "Секретной службы" (отвечает за охрану высших официальных лиц США - прим.), поэтому женщина, скорее всего, будет привлечена к ответственности за нарушение прав федерального агента.