Дочь не стала сообщать властям о смерти своего отца и похоронила мужчину в саду

Эйрис Бретт и её отец Дональд Бретт вели довольно странный образ жизни и придерживались необычных жизненных принципов. В частности, они отказывались от современной медицинской помощи.

Когда 78-летнему жителю Поуиса (Уэльс) стало совсем нехорошо, он не обратился к медикам, что привело к трагическим последствиям — мужчина скончался.

Несчастье произошло, когда Дональд гостил у дочки, но 32-летняя дама знала, что папа хотел быть похороненным у себя дома.

Эйрис вместе с мужем Марком Уотсоном уложили тело в машину и отвезли в дом Дональда. Там они принялись рыть в саду могилу, что заняло несколько дней.

Всё это время покойный папа сидел в кресле, которое очень любил при жизни. Когда могила была готова, усопшего похоронили, предварительно нарядив в красно-бирюзовую шапочку с помпоном, красную футболку и яркие брюки.

Тело было обернуто одеялом и перевязано верёвкой крест-накрест. Кроме того, дочь покойного и её муж украсили могилу цветами и текстами стихов.

Тревогу забили некоторое знакомые и соседи Дональда, которые забеспокоились, что он долго не появляется в поле зрения. Началось следствие, в ходе которого и было установлено, что пожилой мужчина скончался и был погребён странным образом.

Задержанные Эйрис и Марк признали свою вину, и к ним решили проявить снисхождение, приговорив подсудимых к четырём месяцам заключения условно.

Судья Грегг Булл признал, что дочка с мужем в общем-то не желали ничего плохого, хотя и не сообщили никому о смерти Дональда и провели какие-то странные «языческие» похороны.

В целом их поступок можно трактовать как заботу об усопшем, пускай и несколько гротескную. Причина смерти Дональда устанавливается, но уже известно, что она была естественной и вызванной некоей болезнью, а не насильственными действиями.