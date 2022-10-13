Представитель ЕС Стано заявил о подготовке к любым ситуациям из-за ядерной угрозы.

В среду днем РИА Новости сообщили, что на брифинге в Брюсселе официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано сообщил о том, что Европейский Союз всегда говорил, что последствия любого применения ядерного оружия на Украине будут самыми серьезными для России и страны союза ведут подготовку к любым непредвиденным ситуациям, сообщил Стано.

Ранее сообщалось, что в сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике и постоянно высказывает угрозы, вплоть до допустимости применения против России оружия массового поражения.