Джигурда объяснил массовый отъезд звёзд из РФ

Известный актёр Никита Джигурда объяснил отъезд коллег-артистов в массовом порядке после объявления о спецоперации и частичной мобилизации.

Эпатажный актёр Никита Джигурда поделился соображениями по поводу массового отъезда своих коллег, покинувших родное государство после запуска спецоперации в Украине.

Артист убеждён, что покинувшие Россию личности обеспокоены собственным материальным положением, о чём сообщает издание "iReactor".

Джигурда заявил, что РФ находится на пути возрождения и возвращения статуса сильной мировой державы. Он не сомневается, что артисты, отбывшие за границу, делают хуже только себе.