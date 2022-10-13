Джигурда объяснил массовый отъезд звёзд из РФ
2022-10-13
15:29
Известный актёр Никита Джигурда объяснил отъезд коллег-артистов в массовом порядке после объявления о спецоперации и частичной мобилизации.
Эпатажный актёр Никита Джигурда поделился соображениями по поводу массового отъезда своих коллег, покинувших родное государство после запуска спецоперации в Украине.
Артист убеждён, что покинувшие Россию личности обеспокоены собственным материальным положением, о чём сообщает издание "iReactor".
Джигурда заявил, что РФ находится на пути возрождения и возвращения статуса сильной мировой державы. Он не сомневается, что артисты, отбывшие за границу, делают хуже только себе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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