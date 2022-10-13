Песков: спецслужбы РФ задержали диверсантов при попытке взорвать «Турецкий поток»
2022-10-13
18:33
Дмитрий Песков сообщил о задержании группировки диверсантов, которые намеревались совершить теракт на нити газопровода "Турецкий поток" в России.
Вечером 13 октября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что несколько диверсантов намеревались взорвать наземный участок российского газопровода "Турецкий поток", однако силовики задержали их во время подготовки взрывы.
Накануне Владимир Путин заявил, что "Турецкий поток" хотели взорвать силовые ведомства Украины, однако попытка совершения теракта была пресечена. Также Путин проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана об успешной нейтрализации группировки шпионов, хотевших взорвать газопровод между Москвой и Анкарой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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