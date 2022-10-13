Из-за теории заговора, в норвегии правительство приняло решение приостановить выпуск Coca-Cola
2022-10-13
18:57
По мнению местных властей, такие действия породили множество слухов, в том числе и очередную теорию заговора о COVID-19. Стоит заметить, что пока неизвестно, как мог произойти инцидент.
В Норвегии производитель напитка Coca-Cola наносил на этикетки вместо перечня ингредиентов довольно странные надписи.
Журналисты заявили, что на бутылках Coca-Cola норвежцы находили надписи COVID 1984, которые отсылали к антиутопии знаменитого писателя Джорджа Оруэлла.
Среди прочего, на этикетках от стеклянной тары также были обнаружены призывы к людям отказаться от связи нового поколения 5G.
Сначала на проблему обратил внимание всего один пользователь в сети, но в скором времени к его наблюдению подключилась и норвежская полиция.
За короткий срок деятельность местного производителя была приостановлена.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Норвегии выясняют, кто стоит за продвижением теории заговора и почему контролирующее предприятие Coca-Cola пропустила эту надпись на этапе контроля качества продукции.
Опубликовано: Иван Перов
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