Домой в корзине: так в Турции еще полвека назад доставляли выпивох к их месту жительства

Таких носильщиков называли кюфечи. Днем они обычно доставляли продукты, а вечерами - перепивших граждан, которые не могли передвигаться самостоятельно.

Турция - страна с древними традициями. Некоторые из них кажутся необычными. К примеру, здесь издавна существовала услуга вроде современного "трезвого водителя".

Во времена, когда не было автомобилей, люди побогаче для доставки грузов нанимали людей победнее. В каждой стране их называли по-своему: грузчики, портеры, носильщики. А в Турции - кюфечи.

Днем они обычно доставляли продукты, а вечерами - перепивших граждан, которые уже не могли передвигаться самостоятельно. Деньги за свою работу брали небольшие, и посетители турецких баров и ресторанов охотно пользовались их услугами.

Кюфечи хорошо знали город, обычно работали в определенных его районах и были знакомы с проживающими там людьми. Они также дорожили репутацией и славились честностью. И пьяный "груз" доставляли домой в целости и сохранности, получая за это стабильный доход.

Выражение: “küfelik olmak”, что в переводе означает “настолько пьян, что нужно нести домой в корзине” бытует в Турции по сей день. А носильщиков с корзинами, где носили выпивох, можно было увидеть еще в 60-х годах прошлого века.