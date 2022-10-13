Домой в корзине: так в Турции еще полвека назад доставляли выпивох к их месту жительства
2022-10-13
19:24
Таких носильщиков называли кюфечи. Днем они обычно доставляли продукты, а вечерами - перепивших граждан, которые не могли передвигаться самостоятельно.
Турция - страна с древними традициями. Некоторые из них кажутся необычными. К примеру, здесь издавна существовала услуга вроде современного "трезвого водителя".
Во времена, когда не было автомобилей, люди побогаче для доставки грузов нанимали людей победнее. В каждой стране их называли по-своему: грузчики, портеры, носильщики. А в Турции - кюфечи.
Днем они обычно доставляли продукты, а вечерами - перепивших граждан, которые уже не могли передвигаться самостоятельно. Деньги за свою работу брали небольшие, и посетители турецких баров и ресторанов охотно пользовались их услугами.
Кюфечи хорошо знали город, обычно работали в определенных его районах и были знакомы с проживающими там людьми. Они также дорожили репутацией и славились честностью. И пьяный "груз" доставляли домой в целости и сохранности, получая за это стабильный доход.
Выражение: “küfelik olmak”, что в переводе означает “настолько пьян, что нужно нести домой в корзине” бытует в Турции по сей день. А носильщиков с корзинами, где носили выпивох, можно было увидеть еще в 60-х годах прошлого века.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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