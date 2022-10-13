Из хороших девочек вырастают женщины удобные и с очень несчастной судьбой

Быть хорошей девочкой популярная родительская установка, которая чаще всего ломает судьбы дочерей этих родителей.

Хорошая девочка это своего рода диагноз. Нет, это не болезнь, конечно, в привычном смысле этого слова, но, определенно, психологический слом. И способствуют этому часто любящие родители, которые воспитывают своих дочерей так, чтобы они были хорошими девочками. А в жизни оказывается, что это одна из самых страшных вещей. Расскажем, почему так происходит?

Кто такая хорошая девочка? Это та, которая все делает, чтобы угодить другим, та, что боится сказать нет, даже в тех случаях, когда стоило бы послать нахала куда подальше, та, для которой высший ориентир мнение и одобрение окружающих людей, и она сделает все, только чтобы не показаться грубой, не обидеть, не задеть чужие чувства. О собственных хорошие девочки даже не задумываются.

В детстве хорошую девочку любят и стремятся поощрять ее хорошесть. О ней говорят, как об идеале ребенка и бабушки-дедушки, и родители, и воспитатели в детском саду, а позднее и в школе. На хороших девочках мечтают женить своих сыновей другие матери. А все потому, что хорошая девочка сделает все, чтобы удовлетворить чужие желания и потребности.

Не хочет, например, она есть ненавистную манную кашу, но она, ведь, хорошая девочка, и виду не покажет, съест все до конца, и тарелку вылижет, только, чтобы взрослые не упрекнули ее, что она плохая. А потом, вырастая, эта хорошая уже девушка и женщина недоумевает, почему она никак не может скинуть лишние килограммы, и вообще, откуда они у нее берутся? Да, просто все как дважды два! Она же привыкла с детства есть больше, чем хочется, она не слышит сигналов собственного организма, а покорно ждет, когда детсадовская воспитательница доложит ей сыта она или еще нет.

А еще хорошие девочки никогда не повышают голос, не отстаивают свое мнение, только подобострастно заглядывают взрослым в глаза, и кивают в знак согласия. А потом и они сами, и их родители удивляются, почему, когда к их дочери-подростку начинает недвусмысленно прижиматься в транспорте похотливый дяденька, девочка даже возмутиться не может. А она просто не имеет навыка отстаивать себя, поэтому терпит, и много чего в жизни еще будет терпеть.

Терпеть мужа альфонса, тунеядца, алкоголика или тирана, капризы и претензии родственников, самодурство начальства на работе. Терпеть, и искать изъяны в себе за свои проступки, на которые ей не преминут указать, и стараться еще больше и больше быть хорошей.

Хорошая девочка это очень удобно для взрослых. Она не доставляет хлопот, и только радует своим послушанием. Вот только в реальной жизни эта хорошесть оборачивается серьезными психологическими проблемами, и поломанными судьбами. Поэтому, не допускайте такой ошибки: учите своих дочерей быть смелыми, дерзкими, сильными, уверенными, умеющими отстоять свою точку зрения, и с чувством собственного достоинства. А это уже залог успешной и счастливой жизни!