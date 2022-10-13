ПАСЕ приняла резолюцию о признании России страной с «террористическим режимом»
2022-10-13
21:22
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой назвала Россию страной с якобы «террористическим режимом».
В четверг, 13 октября 2022 года, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины», перед началом голосования по вопросу принятия которой по видеосвязи выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В принятую европейским ведомством также внесли поправку, которая предлагала «объявить Российскую Федерацию террористическим режимом», за принятие которой проголосовали семьдесят девять депутатов, двое были против и один воздержался.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
ГУР Украины пытались устранить своих агентов в Мелитополе за проваленное задание
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Популяция диких животных на планете уменьшилась в среднем на 69% за последние 50 лет
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси