Популяция диких животных на планете уменьшилась в среднем на 69% за последние 50 лет
2022-10-13
21:34
Как сообщило издание The Guardian, причина — антропогенный фактор: вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, нерациональное использование природных ресурсов.
Больше остальных пострадала фауна в Латинской Америке и Карибском бассейне, включая Амазонку – на 94%.
В Африке потери составили 66%, в Азии и Тихоокеанском регионе – 55%, в Северной Америке – 20%, в Европе и Центральной Азии – на 20%.
Для человеческого вида такая депопуляция означала бы потерю всего населения Европы, Южной и Северной Америк, Африки, Океании и Китая.
Опубликовано: Храмова Оксана
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