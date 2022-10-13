Популяция диких животных на планете уменьшилась в среднем на 69% за последние 50 лет

Как сообщило издание The Guardian, причина — антропогенный фактор: вырубка лесов, загрязнение окружающей среды, нерациональное использование природных ресурсов.

Больше остальных пострадала фауна в Латинской Америке и Карибском бассейне, включая Амазонку – на 94%.

В Африке потери составили 66%, в Азии и Тихоокеанском регионе – 55%, в Северной Америке – 20%, в Европе и Центральной Азии – на 20%.

Для человеческого вида такая депопуляция означала бы потерю всего населения Европы, Южной и Северной Америк, Африки, Океании и Китая.