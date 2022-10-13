Пугачёва назвала Земфиру ранимой после посещения её концерта в Израиле

Алла Пугачёва, посетившая концерт рок-исполнительницы Земфиры, оставила о ней много тёплых слов в соцсетях.

Исполнительница Алла Пугачева посетила концерт рок-певицы Земфиры в Тель-Авиве.

73-летняя знаменитость тепло высказалась о своей коллеге по сцене.

Алла Борисовна опубликовала в соцсетях черно-белое фото, где запетлечена вместе с Земфирой.

Пугачева оставила массу теплых слов в адрес звезды, поведав о её ранимости: "Земфира! Личность! Талант! Она как ребенок ранима, но несгибаема! Браво!"