Миллер: труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась водой

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась морской водой.

13 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Первому каналу рассказал о состоянии трубы «Северного потока» после произошедшего в Балтийском море «беспрецедентного террористического акта».

Миллер утверждает, что в настоящее время повреждённая труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась морской водой, а также отметил, что российских представителей до сих пор не допустили к месту ЧП.