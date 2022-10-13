Миллер: труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась водой

2022-10-13

22:58

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась морской водой.

13 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Первому каналу рассказал о состоянии трубы «Северного потока» после произошедшего в Балтийском море «беспрецедентного террористического акта».

Миллер утверждает, что в настоящее время повреждённая труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась морской водой, а также отметил, что российских представителей до сих пор не допустили к месту ЧП.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: