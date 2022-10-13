Миллер: труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась водой
2022-10-13
22:58
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась морской водой.
13 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в интервью Первому каналу рассказал о состоянии трубы «Северного потока» после произошедшего в Балтийском море «беспрецедентного террористического акта».
Миллер утверждает, что в настоящее время повреждённая труба «Северного потока» на сотни километров заполнилась морской водой, а также отметил, что российских представителей до сих пор не допустили к месту ЧП.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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