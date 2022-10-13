Politico: Европу ждет самая холодная зима за 20 лет

Издание Politico сообщает, что в этом году холода придут в Европу уже в декабре. Между тем благополучие европейских стран сейчас сильно зависит от погоды.

Журналисты ссылаются на прогнозы Сервиса имени Коперника и его главы Карло Буонтемпо. По его мнению, в Европе сильно похолодает еще до Рождества. Более того, нынешняя зима может стать для континента одной из самых холодных за 20 лет.

В Politico считают, что из-за похолодания в европейских странах могут начаться беспорядки. При очень низких температурах появятся проблемы с распределением газа из хранилищ, и это отразится на предприятиях с высокими энергозатратами.