Politico: Европу ждет самая холодная зима за 20 лет
2022-10-13
23:45
Издание Politico сообщает, что в этом году холода придут в Европу уже в декабре. Между тем благополучие европейских стран сейчас сильно зависит от погоды.
Журналисты ссылаются на прогнозы Сервиса имени Коперника и его главы Карло Буонтемпо. По его мнению, в Европе сильно похолодает еще до Рождества. Более того, нынешняя зима может стать для континента одной из самых холодных за 20 лет.
В Politico считают, что из-за похолодания в европейских странах могут начаться беспорядки. При очень низких температурах появятся проблемы с распределением газа из хранилищ, и это отразится на предприятиях с высокими энергозатратами.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
Джо Байден не собирается встречаться с Владимиром путинным на саммите G20
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Британцев призывают использовать освещение и отопление только при необходимости
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси