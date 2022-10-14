В России появились слухи об отмене блокировки Instagram

По информации РИА «Новости», у некоторых российских пользователей соцсеть Instagram стала доступна без VPN. Ранее сервис был заблокирован на территории России.

Но в Роскомнадзоре уточнили, что блокировка продолжается, поскольку владелец сервиса компания Meta была признана экстремистской организацией. Отмечается также, что операторы связи, нарушившие запрет, понесут наказание.

Отмечается, что сбой мог быть связан с модернизацией технических средств противодействия угрозам. Роскомнадзор подтверждает, что на ТСПУ проводились технические работы, но не объясняет, могло ли это стать причиной временного снятия блокировки.