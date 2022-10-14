На чемпионате мира по футболу в Катаре будут места для протрезвления болельщиков

Глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года Нассер Аль-Хатер рассказал, что в Катаре будут созданы места, предназначенные для протрезвления болельщиков.

По его словам, в таких местах люди, которые слишком много выпили, будут в безопасности и не смогут причинить вред окружающим.

Чемпионат мира по футболу в Катаре начнется 20 ноября и будет проходить до 18 декабря. Российская сборная по футболу и все клубы РФ отстранены от участия в чемпионате по решению ФИФА и УЕФА.

