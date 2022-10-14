Джон Траволта вспоминает покойную жену Келли Престон в день ее рождения

2022-10-14

01:37

В день рождения жены Келли Престон, которая умерла 2 года назад, Джон Траволта опубликовал их совместное фото и написал, что скучает по ней.

Актер подписал фото в Instagram: «С днем рождения, мой любимый партнер по танцам!». Джон Траволта и Келли Престон были женаты 28 лет, когда она умерла в июле 2020 года от рака груди. У них двое детей: дочь Элла 22 лет и сын Бен 11 лет. 

Пять месяцев назад Траволта опубликовал видео, смонтированное из фотографий, в честь Дня матери. 

Опубликовано: Светлана Репина







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