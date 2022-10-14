В Беларуси введен режим контртеррористической операции
2022-10-14
02:22
Глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью «Известиям» сообщил, что на территории республики введен режим контртеррористической операции.
По его словам, причиной стали сообщения о готовящихся провокациях со стороны близлежащих стран. Макей сказал, что по некоторым данным готовится чуть ли не захват отдельных частей белорусской территории.
Ранее Владимир Макей говорил о том, что Беларусь примет меры в связи с размещением иностранных военных у своих границ.
Опубликовано: Светлана Репина
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