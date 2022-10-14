В Беларуси введен режим контртеррористической операции

2022-10-14

02:22

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью «Известиям» сообщил, что на территории республики введен режим контртеррористической операции.

По его словам, причиной стали сообщения о готовящихся провокациях со стороны близлежащих стран. Макей сказал, что по некоторым данным готовится чуть ли не захват отдельных частей белорусской территории.

Ранее Владимир Макей говорил о том, что Беларусь примет меры в связи с размещением иностранных военных у своих границ.

Опубликовано: Светлана Репина







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