В Беларуси введен режим контртеррористической операции

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью «Известиям» сообщил, что на территории республики введен режим контртеррористической операции.

По его словам, причиной стали сообщения о готовящихся провокациях со стороны близлежащих стран. Макей сказал, что по некоторым данным готовится чуть ли не захват отдельных частей белорусской территории.

Ранее Владимир Макей говорил о том, что Беларусь примет меры в связи с размещением иностранных военных у своих границ.