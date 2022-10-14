Клаву Коку хотят проверить на оскорбление чувств верующих, активисты направили заявление в СК РФ
2022-10-14
09:41
Причиной стало выступление звезды в мини-юбке в сентябре во Владивостоке. Сцена находилась на фоне храма, а концерт был посвящен Дню знаний.
Фонд защиты национального и исторического наследия попросил СК РФ проверить творчество Клавы Коки. Представители организации подозревают певицу в оскорблении чувств верующих и просят возбудить в ее отношении уголовное дело, сообщает Рамблер со ссылкой на ТАСС.
Причиной стало выступление звезды в мини-юбке в сентябре во Владивостоке. Сцена находилась на фоне храма, а концерт был посвящен Дню знаний. Жителей города тогда возмутило мероприятие и при поддержке Минкультуры они обратились в прокуратуру.
Клава отвергла все обвинения. По словам певицы, она не предполагала, что организаторы выбрали для площадки место, откуда просматривается православный храм, а сама выступала в плаще.
Глава Фонда Александр Карабанов подчеркнул, что следствие должно дать объективную оценку творчеству Коки после подачи заявления.
«Нужно пресекать преступные действия, в том числе и некоторых исполнителей, творчество которых не просто не несет абсолютно никакой пользы, а и губительно влияет на подрастающее поколение и оскорбляет чувства верующих», — заявил Карабанов.
К слову, после скандала, связанного с выступлением во Владивостоке, звезда заменила слово "пьяная" в своей композиции "Пьяная домой" на "веселая".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Клаву Коку хотят проверить на оскорбление чувств верующих, активисты направили заявление в СК РФ
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