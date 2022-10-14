Тайна, которую всю жизнь хранила от общественности Фаина Раневская

У замечательной российской и советской актрисы и королевы эпизода Фаины Раневской жизнь была насыщенной, и полной загадок, многие из которых не разгаданы и по сей день.

Биография Фаины Раневской до сих пор хранит множество загадок и недосказанностей, реальных и тех, что являются плодами слухов и домыслов. Непревзойденная актриса, яркая неординарная личность на самом деле в своей приватной жизни была человеком достаточно одиноким.

Она это осознавала, и даже в некоторых своих высказываниях проклинала свой талант, который, по ее мнению, и сделал ее несчастного человека. Ее множество раз просили написать мемуары. Она вроде бы и не была против, но на полпути уничтожала написанное.

Фаина Раневская была очень критична к себе и к сыгранным ею ролям в театре. А о работе в кино говорила, что деньги якобы съедены, а позор остался.

Фаину Раневскую на самом деле звали Фаня Фельдман. Она родилась в состоятельной еврейской семье в Таганроге в 1896-м году. Отец ее владел фабрикой по производству красок, магазином стройматериалов, пароходом и несколькими домами. Кроме Фани в семье подрастало два мальчика и девочка Белла.

Тем не менее, детство Фаины не было безоблачным. Она заикалась, и оттого много натерпелась и от одноклассников, и от преподавателей в гимназии. Это сформировало в ней чувство незащищенности. Кроме того, девочка не была красавицей в отличие от своей старшей сестры, что тоже наложило отпечаток на ее восприятие себя.

Фаня мечтала о сцене, поэтому в 1913-м году отправилась в Москву в надежде найти работу в театре. Но без образования и с таким дефектом как заикание, шансов практически не было. Ей сказали, что она профнепригодна, и посоветовали заняться чем-то другим.

Девушка вернулась в Таганрог, поступила на актерские курсы, а через два года снова поехала в Москву. И снова все складывалось не лучшим образом.

У Фаины заканчивались средства на оплату курсов и жилья. Но ее рыдающую у колонны Большого театра заметила известная балерина Екатерина Гельцер и позвала переночевать. Они подружились, и дружба эта продлится сорок лет.

Именно Екатерина Гельцер устроила Фаину в Летний театр в Малаховке, где она получила прекрасную актерскую практику. После прихода к власти большевиков семья предложила Фаине эмигрировать вместе с ними, но она отказалась, объяснив это тем, что не может жить без русского театра.

В голодные революционные годы Фаине помогла другая ее подруга и наставница Павла Вулф. В это же время она стала Фаиной Раневской. Женщинам очень помог поэт Максимиллиан Волошин, который приносил им еду.

Фаина Раневская прослужила в провинциальных театрах около десяти лет, сыграла более двухсот ролей, пока в 1931-м году не вернулась в Москву, и в течение последующих тридцати восьми лет играла на сценах московских театров.

В кино она пришла от безысходности. У нее вышел конфликт с руководством театра в 1938-м году, и она осталась без работы и средств к существованию.

Тогда она рискнула попробовать себя в кино, что и принесло ей успех и всесоюзную славу.