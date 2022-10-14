Рогов: «Солнцепеки» армии РФ уничтожили иностранных наёмников в Запорожье

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ликвидации иностранных наёмников ВСУ при попытке наступать на Запорожье.

14 октября официальный представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что не менее десяти иностранных наёмников, воевавших за ВСУ, попали в ловушку при попытке наступать на Запорожье, ввиду чего понесли потери после применения российскими войсками тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк".

Накануне Рогов также сообщил, что в Великобритании десять тысяч украинских солдат завершили военную подготовку для контрнаступления на Запорожскую область.