Королева заявила, что хочет побыть подальше от Москвы
2022-10-14
11:45
Певица Наташа Королева переживает из-за непростой ситуации в стране. Отдыхать знаменитость предпочитает подальше от суетной столицы.
Исполнительница Наташа Королева решила отдохнуть вдали от стремительной Москвы. Последнее время многие россияне живут в сильном стрессе. Знаменитости - тоже люди.
Портал BLITZ+ приводит слова певицы: "Лично я как могу поддержать людей? По зову сердца, особенно в сложное время, моя миссия - терапевтическая. Мы отправляемся в тур по Дальнему Востоку с добрыми, светлыми песнями".
Фанатов Королева не бросает, а со второй половины октября начинает свой гастрольный тур. Артистка надеется, что ее творчество поможет соотечественникам пережить непростое время.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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