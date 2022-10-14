Королева заявила, что хочет побыть подальше от Москвы

Певица Наташа Королева переживает из-за непростой ситуации в стране. Отдыхать знаменитость предпочитает подальше от суетной столицы.

Исполнительница Наташа Королева решила отдохнуть вдали от стремительной Москвы. Последнее время многие россияне живут в сильном стрессе. Знаменитости - тоже люди.

Портал BLITZ+ приводит слова певицы: "Лично я как могу поддержать людей? По зову сердца, особенно в сложное время, моя миссия - терапевтическая. Мы отправляемся в тур по Дальнему Востоку с добрыми, светлыми песнями".

Фанатов Королева не бросает, а со второй половины октября начинает свой гастрольный тур. Артистка надеется, что ее творчество поможет соотечественникам пережить непростое время.