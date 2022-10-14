Мишустин подписал указ о восстановлении Крымского моста к 1 июля
2022-10-14
12:15
Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил указ о восстановлении Крымского моста до 1 июля, выбрав компанию, которая этим займётся.
14 октября глава правительства России Михаил Мишустин своей подписью активировал указ, согласно которому Крымский мост в Керченском проливе должен быть полностью восстановлен после обстрела со стороны украинских военных к 1 июля 2023 года. Согласно данным указа, восстановление моста вверено компании "Нижнеангарсктрансстрой" и дорожному агентству "Тамань".
Также в указе сказано, что "Нижнеангарсктрансстрой" уполномочен привлекать к работам по восстановлению Крымского моста сторонние фирмы, если сам quot;Нижнеангарсктрансстрой" будет выполнять не менее 50 процентов работы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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