Легендарный тренер Татьяна Тарасова с трудом разговаривает

У 75-летней спортсменки диагностирована вертебробазилярная недостаточность. При таком заболевании нарушается работа головного мозга.

Как себя на самом деле чувствует легендарный тренер? Чтобы узнать это, журналисты Экспресс газеты напрямую позвонили спортсменке.

Татьяна Тарасова на все вопросы отвечала очень коротко. Тренер говорила с большим трудом, делая большие паузы. Чувствовалось, что ей разговор дается с трудом.

«Только не сейчас... Пожалуйста, давайте позже", - произнесла тренер.

Издание отмечает, что в очередном сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале среди прочих будет участвовать актер Марат Башаров. Он будет выступать вместе с фигуристкой Оксаной Домниной.

Как известно, между актером и Татьяной Тарасовой ранее произошел конфликт. Тренер резко высказалась в связи с бытовым рукоприкладством Башарова.

6 октября стало известно, что легендарный тренер не участвовала в первом дне съемок очередного сезона шоу «Ледниковый период». Предполагалось, что ее в жюри заменит Елена Чайковская. Позже появилась информация, что прославленной спортсменке стало лучше, и она все-таки появится на телепроекте.