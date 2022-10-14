Суд отказался снять статус иноагента с ведущей Татьяны Лазаревой

В июле Минюст внес блогершу в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента.

Телеведущая Татьяна Лазарева сначала с иронией отнеслась к присвоению ей нового статуса, но потом решила оспорить это решение Минюста РФ.

56-летняя блогерша направила в Замоскворецкий суд Москвы соответствующий иск. Слушание было назначено на октябрь.

Как стало известно, желаемого телеведущей добиться не удалось: суд отказался снять с Лазаревой статус иностранного агента.

В реестре Минюста есть и супруг ведущей - Михаил Шац. Он тоже попал в опальный перечень иноагентов в минувшем сентябре, хочет оспорить данное решение и уже подал иск против ведомства.

Татьяна и Михаил расстались, но формально пока остаются в браке. Как напоминает СтарХит, Татьяна около шести лет проживает в Испании - вместе с младшей дочерью.

Телеведущая снимает за границей виллу, в Москве у нее есть квартира. При этом продавать свою российскую недвижимость звезда не спешит, потому что, по ее словам, она надеется когда-нибудь вернуться.