Суд отказался снять статус иноагента с ведущей Татьяны Лазаревой
2022-10-14
13:44
В июле Минюст внес блогершу в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента.
Телеведущая Татьяна Лазарева сначала с иронией отнеслась к присвоению ей нового статуса, но потом решила оспорить это решение Минюста РФ.
56-летняя блогерша направила в Замоскворецкий суд Москвы соответствующий иск. Слушание было назначено на октябрь.
Как стало известно, желаемого телеведущей добиться не удалось: суд отказался снять с Лазаревой статус иностранного агента.
В реестре Минюста есть и супруг ведущей - Михаил Шац. Он тоже попал в опальный перечень иноагентов в минувшем сентябре, хочет оспорить данное решение и уже подал иск против ведомства.
Татьяна и Михаил расстались, но формально пока остаются в браке. Как напоминает СтарХит, Татьяна около шести лет проживает в Испании - вместе с младшей дочерью.
Телеведущая снимает за границей виллу, в Москве у нее есть квартира. При этом продавать свою российскую недвижимость звезда не спешит, потому что, по ее словам, она надеется когда-нибудь вернуться.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
NBC: Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил целью применения ядерного оружия в Украине
Лукашенко дал интервью изданию NBC длительностью 20 минут
Войска РФ отразили наступление ВСУ на Херсон на Николаево-Криворожском направлении
Лукашенко: в Беларуси введён режим повышенной террористической опасности