Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
2022-10-14
13:48
Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с журналистами, центр распределения природного газа будет построен во Фракии.
По словам турецкого лидера, вместе с президентом России Владимиром Путиным они поручили Министерству энергетики и природных ресурсов Турции, а также соответствующему ведомству со стороны России, вести совместную работу в данном направлении.
Это решение было принято после встречи Эрдогана и Путина, которая состоялась 13 октября в Астане. Помимо прочего, лидеры двух стран договорились принять необходимые меры для обеспечения безопасности создаваемого центра.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб
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