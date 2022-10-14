Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб

2022-10-14

13:48

Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с журналистами, центр распределения природного газа будет построен во Фракии.

По словам турецкого лидера, вместе с президентом России Владимиром Путиным они поручили Министерству энергетики и природных ресурсов Турции, а также соответствующему ведомству со стороны России, вести совместную работу в данном направлении.

Это решение было принято после встречи Эрдогана и Путина, которая состоялась 13 октября в Астане. Помимо прочего, лидеры двух стран договорились принять необходимые меры для обеспечения безопасности создаваемого центра.

Опубликовано: Алексей Гладкий







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