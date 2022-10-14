В зоопарке под Нижним Новгородом львица растерзала сотрудницу

Женщина зашла в вольер, чтобы его убрать, но забыла проверить засовы на домиках львиц. Одна из хищниц набросилась на уборщицу, она в реанимации.

Львица Милана в зоопарке города Балахна под Нижним Новгородом набросилась на сотрудницу Галину. 35-летнюю пострадавшую с множеством ран доставили в больницу, сообщает Космополитен.

Сотрудница зашла в вольер, чтобы его почистить. Две львицы находились в своих домиках, но женщина забыла проверить засовы.

И молодая львица по имени Милана неожиданно напала на уборщицу. Животное стало терзать свою жертву, а когда коллега попытался ей помочь, хищница укусила и его.

Сотрудники зоопарка нажали на "тревожную" кнопку, чтобы вызвать Росгвардию. В итоге львицу ликвидировали.

Пострадавшая госпитализирована с множеством тяжелых рвано-скальпированных ран головы, шеи. У нее много ран от укусов на теле, переломы ребер и пневмоторакс. Сейчас она в реанимации.

51-летнего мужчину, который хотел защитить коллегу, тоже привезли в больницу. У него - рана от укуса кисти тяжелой степени.