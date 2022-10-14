В Иране заявили о влиянии введения потолка цен на российскую нефть на выборы в США

Заместитель главы Министерства нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что введение потолка цен на нефть из России напрямую повлияет на выборы, которые пройдут в США.

Ахмад Асадзаде отметил, что любое ограничение биржевых цен на нефть приведет к увеличению стоимости этого продукта в дальнейшем. Кроме того, свою роль в этом сыграет сокращение добычи нефти, решение о котором ОПЕК+ принял 5 октября 2022 года.

Если ограничить цены на российскую нефть, то это повлияет на нефтепродукты в самих США и, как следствие, политические решения сразу нескольких стран ЕС. Соответственно, такие меры серьезно повлияют на предстоящие американские выборы.

Ранее Министерство финансов США предложило установить предельную цены на нефть и нефтепродукты из России. В ведомстве считают, что закупочная цена российской нефти без дополнительных скидок не должна превышать 60 долларов за баррель.

При этом российский лидер Владимир Путин заявил, что Российская Федерации не намерена действовать в ущерб своих интересов. В случае введения ограничения цены на российскую нефть, она просто переформатирует рынок в сторону азиатских государств.