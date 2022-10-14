Эксперт: Конвенция о стандартах свободных и демократических выборов стала фундаментов для развития национальных законодательств

Конвенция о стандартах свободных и демократических выборов, принятая 20 лет тому назад, стала фундаментом в развитии избирательного законодательства многих государств СНГ.

Конвенция о стандартах свободных и демократических выборов, принятая 20 лет тому назад, стала фундаментом в развитии избирательного законодательства многих государств СНГ. Об этом заявил заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Иван Мушкет в Санкт-Петербурге на Международной конференции "Конвенция о стандартах демократических выборов: открытое пространство международного сотрудничества".

По его словам, за последние годы на основе положений Конвенции разработаны модельные акты и рекомендации, нормы которых имплементируются в национальные правовые системы государств СНГ. Касаясь непосредственно норм документа, Иван Мушкет отметил, что очень важна, в частность, его 10-я статья, которая формулируется как создание равных правовых условий для всех участников избирательного процесса.

"Про справедливость мы говорим еще и в связи с необходимостью обеспечения норм для свободного волеизъявления. Закрепление принципа справедливости выборов фактически превращают конвенцию СНГ в универсальный международно-правовой инструмент",- добавил Иван Мушкет. При этом, добавил он, Миссия наблюдателей от ОБСЕ традиционно обращает внимание на свободу выборов, термин "справедливость" там вообще практически не упоминается

"В странах СНГ результаты наблюдения Миссии от ОБСЕ напрямую зависели от политических симпатий к тем или иным политическим силам. Это разрушает институт выборов. Институт международного наблюдения должен содействовать межгосударственному сотрудничеству наблюдателей, а не чему-то другому",- добавил Иван Мушкет.

На круглом столе «Стандарты демократических выборов» обсуждались вопросы их реализации как с точки зрения закрепления определенных норм в национальном законодательстве, так и с точки зрения реализации избирательных прав граждан в ходе проведения выборов. В ходе дискуссии участники круглого стола обменялись мнениями об актуальном состоянии стандартов демократических выборов и перспективах их развития. В прениях выступили заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Ивлев, эксперт МИМРД МПА СНГ, кандидат юридических наук Александр Потякин и заместитель директора Центра сотрудничества с СНГ Российского государственного университета им. А. И. Герцена Станислав Епифанцев.