«Барселоне» нанесли удар ниже пояса

По заявлению президента «Барселоны» Хуана Лапорты его клуб получил в четвертом туре Лиги Чемпионов удар ниже пояса.

Поединок с «Интером» завершился 3:3, причем испанский клуб спасся от проигрыша на финише матча.

Сейчас на счету испанского гранда всего 4 очка и третье группе, так что команда рискует вылететь из розыгрыша.

По словам Лапорты, сейчас «Барселона» отдаст приоритет национальному первенству. При этом доверие к Хави остается незыблемым.