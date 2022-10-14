«Барселоне» нанесли удар ниже пояса
2022-10-14
19:47
По заявлению президента «Барселоны» Хуана Лапорты его клуб получил в четвертом туре Лиги Чемпионов удар ниже пояса.
Поединок с «Интером» завершился 3:3, причем испанский клуб спасся от проигрыша на финише матча.
Сейчас на счету испанского гранда всего 4 очка и третье группе, так что команда рискует вылететь из розыгрыша.
По словам Лапорты, сейчас «Барселона» отдаст приоритет национальному первенству. При этом доверие к Хави остается незыблемым.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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