Гладков: после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт

2022-10-14

19:59

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода со стороны Украины загорелась подстанция 110 кВт.

В пятницу вечером, 14 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале рассказал своим подписчикам о произошедших сегодня «прилётах» со стороны Украины в Белгороде.

Гладков заявил, что после обстрела бойцами Вооружённых сил Украины административного центра Белгородской области России загорелась подстанция 110 кВт, а также добавил, что на место возгорания прибыли оперативные службы, а также местные чиновники, чтобы в кратчайшие сроки локализовать возгорание и устранить последствия.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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