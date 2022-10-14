Гладков: после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода со стороны Украины загорелась подстанция 110 кВт.

В пятницу вечером, 14 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале рассказал своим подписчикам о произошедших сегодня «прилётах» со стороны Украины в Белгороде.

Гладков заявил, что после обстрела бойцами Вооружённых сил Украины административного центра Белгородской области России загорелась подстанция 110 кВт, а также добавил, что на место возгорания прибыли оперативные службы, а также местные чиновники, чтобы в кратчайшие сроки локализовать возгорание и устранить последствия.