Гладков: после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт
2022-10-14
19:59
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода со стороны Украины загорелась подстанция 110 кВт.
В пятницу вечером, 14 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале рассказал своим подписчикам о произошедших сегодня «прилётах» со стороны Украины в Белгороде.
Гладков заявил, что после обстрела бойцами Вооружённых сил Украины административного центра Белгородской области России загорелась подстанция 110 кВт, а также добавил, что на место возгорания прибыли оперативные службы, а также местные чиновники, чтобы в кратчайшие сроки локализовать возгорание и устранить последствия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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