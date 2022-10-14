CNN Turk: при взрыве на шахте в Турции погибли 14 человек

2022-10-14

23:38

В результате взрыва в каменноугольной шахте на севере Турции погибли четырнадцать человек.

14 октября турецкий новостной телеканал CNN Turk, ссылаясь на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу, сообщил о том, что при взрыве, предположительно, рудничного газа на шахте в Бартыне погибли четырнадцать человек.

Также сообщается, что в настоящее время известно о двадцати пострадавших шахтёрах, которые были экстренно госпитализированы в местные учреждения здравоохранения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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