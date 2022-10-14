Университет «Синергия» заподозрили в продаже справок для уклонения от мобилизации

2022-10-14

23:43

В университете «Синергия» поводится проверка прокуратуры Москвы. Причиной послужило выявление более 800 фактов выдачи фиктивных справок о приеме на учебу для уклонения от мобилизации.

По информации правоохранителей, такую справку можно было купить за 190 тыс. рублей. Документ выдавался лицам, якобы поступившим на учебу и получившим право на отсрочку от мобилизации. 

В отношении сотрудников университета заведены уголовные дела. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: