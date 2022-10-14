Университет «Синергия» заподозрили в продаже справок для уклонения от мобилизации
2022-10-14
23:43
В университете «Синергия» поводится проверка прокуратуры Москвы. Причиной послужило выявление более 800 фактов выдачи фиктивных справок о приеме на учебу для уклонения от мобилизации.
По информации правоохранителей, такую справку можно было купить за 190 тыс. рублей. Документ выдавался лицам, якобы поступившим на учебу и получившим право на отсрочку от мобилизации.
В отношении сотрудников университета заведены уголовные дела. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Опубликовано: Светлана Репина
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