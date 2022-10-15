Чеви Чейз вспоминает, как Джон Белуши украл его кокаин на съемках SNL

Комик Чеви Чейз появился в подкасте Билла Махера Club Random и рассказал, как снимался в скетч-шоу SNL с Джоном Белуши. 79-летний актер сказал, что у Белуши уже тогда была проблема с наркотиками.

Чейз рассказал, что у него была маленькая баночка кокаина с привязанной к ней ложкой. Она стояла на пианино, на котором играл Чейз. Но через какое-то время баночка пропала. По его мнению, Белуши забрал ее, пока Чейз смотрел на свои руки.

Чеви Чейз спросил у Белуши, не брал ли он банку, но тот ответил отрицательно. Через месяц Джон и его жена Джуди пригласили Чейза в гости. И там он увидел ту самую баночку, чисто вымытую и стоящую рядом с книгами.

Джон Белуши умер в марте 1982 года от передозировки наркотиков. Ему было 33 года.