Геращенко: в Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы
2022-10-15
01:27
Исполняющий обязанности советника Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что взрывы слышны в Кривом Роге.
15 октября представитель украинского МВД Антон Геращенко опубликовал срочное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что в Кривом Роге отчётливо слышна серия громких взрывов, ввиду чего всем жителям города надлежит незамедлительно проследовать в ближайшие укрытия.
Вместе с тем сотрудник совета Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье также слышны взрывы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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