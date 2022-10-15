Геращенко: в Кривом Роге Днепропетровской области слышны взрывы

2022-10-15

01:27

Исполняющий обязанности советника Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждает, что взрывы слышны в Кривом Роге.

15 октября представитель украинского МВД Антон Геращенко опубликовал срочное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что в Кривом Роге отчётливо слышна серия громких взрывов, ввиду чего всем жителям города надлежит незамедлительно проследовать в ближайшие укрытия.

Вместе с тем сотрудник совета Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что в подконтрольном ВСУ городе Запорожье также слышны взрывы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: