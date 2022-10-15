Лиз Трасс уволила своего финансового директора и отменила снижение налогов
2022-10-15
01:56
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в пятницу уволила своего финансового директора Кваси Квартенга, проработавшего менее шести недель. Она также отказалась от реформы, предусматривающей снижение налогов.
Квартенг стал третьим канцлером всего за три месяца — после Надхима Захави, который занимал этот пост чуть более двух месяцев, и Риши Сунака, чья отставка спровоцировала кризис Консервативной партии и, в конечном итоге, падение лидера Бориса Джонсона.
События последовали за сообщением Times о том, что высокопоставленные члены Консервативной партии замышляют заменить Трасс совместным кандидатом Сунака, который выступал против нее в финальной гонке за лидерство, и Пенни Мордаунт, лидера Палаты общин.
Опубликовано: Светлана Репина
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