Лиз Трасс уволила своего финансового директора и отменила снижение налогов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в пятницу уволила своего финансового директора Кваси Квартенга, проработавшего менее шести недель. Она также отказалась от реформы, предусматривающей снижение налогов.

Квартенг стал третьим канцлером всего за три месяца — после Надхима Захави, который занимал этот пост чуть более двух месяцев, и Риши Сунака, чья отставка спровоцировала кризис Консервативной партии и, в конечном итоге, падение лидера Бориса Джонсона.

События последовали за сообщением Times о том, что высокопоставленные члены Консервативной партии замышляют заменить Трасс совместным кандидатом Сунака, который выступал против нее в финальной гонке за лидерство, и Пенни Мордаунт, лидера Палаты общин.