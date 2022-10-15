Андерссон: Швеция сотрудничает с Данией и ФРГ в расследовании по «Северным потокам»

Исполняющая обязанности шведского премьер-министра Магдалена Андерссон заявила о сотрудничестве с Данией и Германией для установления обстоятельств, спровоцировавших взрыв на российских газопроводах.

15 октября временный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что её страна всесторонне сотрудничает с экспертами из Германии и Дании во время проведения независимого расследования чрезвычайного происшествия на российских газопроводах "Северный поток", которые были разгерметизированы, что привело к утечке газа в Балтийское море.

Вместе с тем газеты Reuters и ARD утверждают, что в действительности все три страны отказались от идеи по совместному расследованию взрывов "Северных потоков".