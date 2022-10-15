Андерссон: Швеция сотрудничает с Данией и ФРГ в расследовании по «Северным потокам»
2022-10-15
02:02
Исполняющая обязанности шведского премьер-министра Магдалена Андерссон заявила о сотрудничестве с Данией и Германией для установления обстоятельств, спровоцировавших взрыв на российских газопроводах.
15 октября временный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что её страна всесторонне сотрудничает с экспертами из Германии и Дании во время проведения независимого расследования чрезвычайного происшествия на российских газопроводах "Северный поток", которые были разгерметизированы, что привело к утечке газа в Балтийское море.
Вместе с тем газеты Reuters и ARD утверждают, что в действительности все три страны отказались от идеи по совместному расследованию взрывов "Северных потоков".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Евродепутат обвинил «заокеанских союзников» в попытках ослабить Европу
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Пентагон: США поставят Киеву снаряды для HIMARS в рамках пакета помощи на $725 млн
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб