МВФ: Россия вошла в глубокую рецессию

2022-10-15

02:49

Глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что экономика России вошла в глубокую рецессию из-за негативного воздействия западных санкций.

По словам Каммера, замедление российской экономики будет продолжаться в следующем году. Он утверждает, что в 2022-2023 годах экономический рост в стране будет отрицательным. 

Вместе с тем Каммер отметил, что у многих стран Европы в этом и следующем годах тоже появятся экономические сложности. Но у них падение ВВП будет не таким значительным, как у России.  

Опубликовано: Светлана Репина







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