МВФ: Россия вошла в глубокую рецессию

Глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что экономика России вошла в глубокую рецессию из-за негативного воздействия западных санкций.

По словам Каммера, замедление российской экономики будет продолжаться в следующем году. Он утверждает, что в 2022-2023 годах экономический рост в стране будет отрицательным.

Вместе с тем Каммер отметил, что у многих стран Европы в этом и следующем годах тоже появятся экономические сложности. Но у них падение ВВП будет не таким значительным, как у России.