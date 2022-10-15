МВФ: Россия вошла в глубокую рецессию
2022-10-15
02:49
Глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что экономика России вошла в глубокую рецессию из-за негативного воздействия западных санкций.
По словам Каммера, замедление российской экономики будет продолжаться в следующем году. Он утверждает, что в 2022-2023 годах экономический рост в стране будет отрицательным.
Вместе с тем Каммер отметил, что у многих стран Европы в этом и следующем годах тоже появятся экономические сложности. Но у них падение ВВП будет не таким значительным, как у России.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь
Евродепутат обвинил «заокеанских союзников» в попытках ослабить Европу
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Пентагон: США поставят Киеву снаряды для HIMARS в рамках пакета помощи на $725 млн
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб