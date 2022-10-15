Издание Yahoo News Japan утверждает, что американские военные бессильны перед так называемым "оружием судного дня", которое есть у России.

Газета Yahoo News Japan уведомляет, что правительство США всерьёз опасается применения Россией ядерной торпеды "Посейдон", которой оснащена российская подлодка Белгород. По данным японских журналистов, американские военные не смогут отследить пуск "Посейдона" ввиду неограниченного радиуса действия этой ракеты, что обусловлено ядерной пусковой установкой.

Также в Yahoo News Japan напомнили, что пуск "Посейдона" провоцирует радиоактивное цунами высотой в 500 метров, в то время как высота американской статуи Свободы составляет лишь 93 метра, что позволяет России накрыть Соединённые Штаты волной заражённой радиацией воды.