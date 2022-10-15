На Таманском полуострове обнаружено захоронение жрицы Афродиты
2022-10-15
09:58
Раскопки подтвердили теорию, что жители полуострова две тысячи лет назад поклонялись греческим богам и верили в астрологию.
Могилу жрицы богини Афродиты обнаружили во время раскопок Фанагорийской археологической экспедиции на Таманском полуострове, сообщает Вокруг света со ссылкой на сайт фонда «Вольное Дело».
К такому выводу ученые пришли, оценив одно из найденных украшений - серебряный медальон, на котором изображена Афродита и десять знаков зодиака.
В захоронении, датируемым I веком нашей эры, также были обнаружены кольца и серьги, относящиеся к культу Афродиты.
Находка подтвердила теорию, что население древней Фанагории минимум до I века нашей эры поклонялось олимпийским богам и, вероятно, верило в астрологию.
Другая любопытная находка - персидский меч. Его использовали всадники периода Великого переселения народов. Ученые считают, что оружие либо стало трофеем, либо это дипломатический подарок.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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