На Таманском полуострове обнаружено захоронение жрицы Афродиты

Раскопки подтвердили теорию, что жители полуострова две тысячи лет назад поклонялись греческим богам и верили в астрологию.

Могилу жрицы богини Афродиты обнаружили во время раскопок Фанагорийской археологической экспедиции на Таманском полуострове, сообщает Вокруг света со ссылкой на сайт фонда «Вольное Дело».

К такому выводу ученые пришли, оценив одно из найденных украшений - серебряный медальон, на котором изображена Афродита и десять знаков зодиака.

В захоронении, датируемым I веком нашей эры, также были обнаружены кольца и серьги, относящиеся к культу Афродиты.

Находка подтвердила теорию, что население древней Фанагории минимум до I века нашей эры поклонялось олимпийским богам и, вероятно, верило в астрологию.

Другая любопытная находка - персидский меч. Его использовали всадники периода Великого переселения народов. Ученые считают, что оружие либо стало трофеем, либо это дипломатический подарок.