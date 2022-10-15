Ни шанса для парши: эксперты объяснили, что сделать для искоренения этой болезни с осени

Это грибковое заболевание портит товарный вид яблок и груш, лишает дачников большой части урожая.

С чего начинать осеннюю операцию по спасению садовых деревьев от парши? С уборки зимующих запасов инфекции. Как известно, основная доля возбудителей этой болезни зимует на листьях и мумифицированных плодах.

Потому нужно собрать листья и плоды, закопать на глубину не менее 10 см. Спустя несколько лет инфекция в земле "дезактивируется".

Можно после того, как установятся устойчивые морозы, засыпать приствольные круги навозно-опилочным компостом. Обитающий в навозном перегное микромир инфекцию "пережует". Кроме того, растение будет мульчировано.

Опавшие листья можно пролить карбамидо-купоросной смесью, которая также обезвредит инфекцию. К слову, после листопада нужно на его основе подготовить и раствор для обработки садовых деревьев.

Для этого смешать его с железным купоросом и мылом (для прилипания). Нужно взять 300 гр. железного купороса, 300 гр. мочевины, 4 ст. ложки жидкого мыла - на 10 л воды. Минимальная температура для обработки - плюс 5⁰С.

Такое опрыскивание применяется для взрослых деревьев с огрубевшей корой, и лишь после листопада. Опрыскать также опавшую листву. Для опада концентрацию нужно сделать побольше: 700-800 гр./10 л. Органика быстро рассыпается в труху - вместе со спорами грибов.