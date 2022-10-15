Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о ракетном «прилёте» по области со стороны России.

В субботу утром, 15 октября 2022 года, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своём официальном Telegram-канале сообщил, что по области был нанесён ракетный удар.

Кулеба утверждает, что в результате утреннего ракетного обстрела российскими военнослужащими Киевской области жертв и разрушений нет, на месте «прилёта» фиксируются последствия атаки.