Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
2022-10-15
10:44
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о ракетном «прилёте» по области со стороны России.
В субботу утром, 15 октября 2022 года, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своём официальном Telegram-канале сообщил, что по области был нанесён ракетный удар.
Кулеба утверждает, что в результате утреннего ракетного обстрела российскими военнослужащими Киевской области жертв и разрушений нет, на месте «прилёта» фиксируются последствия атаки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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