Yahoo News Japan: США не перехватят российскую торпеду «Посейдон»

В Японии рассказали о неспособности США противостоять российскому «Посейдону».

15 октября один из крупнейших интернет-порталов в Японии Yahoo News Japan сообщил, что Соединенные Штаты не могут противопоставить ничего адекватного российской ядерной торпеде "Посейдон", которую в СМИ окрестили "оружием Судного дня" Военный эксперт Кадзухико Иноуэ отмечает, что "Посейдон" движется со скоростью 130 километров в час на глубине тысяча метров. У него практически неограниченный радиус действия благодаря ядерной силовой установке, что затрудняет его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью.

В статье говорится, что при взрыве торпеда способна создать цунами высотой 500 метров. Уточняется, что высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг 443 метра. По словам журналиста, в случае применения торпеды на город обрушилась бы волна выше этих строений. Сообщается, что США не обладают оружием, которое можно было бы сравнить с этой торпедой.