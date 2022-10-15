В Беларусь прибыли первые российские военные эшелоны региональной группировки войск
2022-10-15
12:09
В Минобороны Беларуси сообщили о прибытии в страну первых российских военных эшелонов региональной группировки войск.
15 октября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале оборонного ведомства сообщила о том, что на территорию страны прибыли первые эшелоны со служащими Вооружённых сил РФ, входящими в состав региональной группировки войск.
Заместитель командира российской роты Виктор Смеян рассказал, что был приятно удивлён столь радушному приёму с хлебом и солью в Беларуси и заявил, что солдаты ВС РФ будут беспрекословно выполнять приказы командования для обеспечения безопасности границ Союзного государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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