В Беларусь прибыли первые российские военные эшелоны региональной группировки войск

2022-10-15

12:09

В Минобороны Беларуси сообщили о прибытии в страну первых российских военных эшелонов региональной группировки войск.

15 октября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале оборонного ведомства сообщила о том, что на территорию страны прибыли первые эшелоны со служащими Вооружённых сил РФ, входящими в состав региональной группировки войск.

Заместитель командира российской роты Виктор Смеян рассказал, что был приятно удивлён столь радушному приёму с хлебом и солью в Беларуси и заявил, что солдаты ВС РФ будут беспрекословно выполнять приказы командования для обеспечения безопасности границ Союзного государства.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: