Крошечный гоночный электромобиль побил мировой рекорд ускорения, разогнавшись за 1,46 секунды до 62 миль в час
2022-10-15
12:23
Немецкие студенты построили самый быстро ускоряющийся электромобиль в мире.
Гоночный автомобиль из углеродного волокна разогнался до 62 миль в час за 1,461 секунды в конце прошлого месяца.
Он весит 320 фунтов и развивает 241 лошадиную силу.
Коронован новый самый быстрый в мире электромобиль, и он сделан не Tesla или Bugatti.
Он был построен студентами Штутгартского университета - и нет, он не продается.
Самодельный racer размером с пинту стал самым быстроходным электромобилем на Земле в прошлом месяце (сертифицирован Книгой Рекордов Гиннесса), когда он разогнался с места до 62 миль в час за молниеносные 1,461 секунды.
Школьная команда GreenTeam из 20 учеников побила предыдущий рекорд в 1,516 секунды, установленный в 2016 году.
Ключом к рекордному пробегу стало сочетание легкого автомобиля и большой мощности.
Автомобиль из углеродного волокна весит около 320 фунтов и развивает 241 лошадиную силу, что обеспечивает соотношение мощности к весу в 1750 лошадиных сил на тонну.
Tesla Model S Plaid, один из самых быстро разгоняющихся автомобилей, который вы можете купить, развивает 1100 лошадиных сил и весит более двух тонн.
Исторически самыми быстрыми серийными автомобилями обычно были газовые или гибридные суперкары, такие как Bugatti Chiron Super Sport стоимостью 4 миллиона долларов.
Опубликовано: Антон Райт
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Крошечный гоночный электромобиль побил мировой рекорд ускорения, разогнавшись за 1,46 секунды до 62 миль в час
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