Кардиологи выявили опасные реакции у детей на военные видеоигры

Во время таких игр подростки теряют сознание из-за сердечной желудочковой аритмии.

Команда ведущих кардиологов из клиник США, Австралии и Канады провела исследования последствий влияния военных видеоигр на детские организмы.

Это исследование проводилось по всему миру. В нем участвовали 22 ребенка в возрасте от семи до шестнадцати лет.

Все они были из разных по уровню жизни и здоровья семей. У семи детей изначально была выявлена сердечная проаритмия.

Кардиологи признаются: до начала исследований они ошибочно считали, что видеоигры являются для детей безопасной заменой активным видам спорта.

Но все оказалось не так безобидно. У большинства изучаемых детей во время игр выявилась печальная закономерность: они теряли сознание.

Впоследствии у всех них подтвердилась желудочковая аритмия. У шестерых была зафиксирована остановка сердца, в результате которой четверо умерли.

Двум погибшим детям не удалось установить более точный диагноз.

Кардиологические диагнозы остальных детей оказались разными.