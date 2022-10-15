Кардиологи выявили опасные реакции у детей на военные видеоигры
2022-10-15
14:52
Во время таких игр подростки теряют сознание из-за сердечной желудочковой аритмии.
Команда ведущих кардиологов из клиник США, Австралии и Канады провела исследования последствий влияния военных видеоигр на детские организмы.
Это исследование проводилось по всему миру. В нем участвовали 22 ребенка в возрасте от семи до шестнадцати лет.
Все они были из разных по уровню жизни и здоровья семей. У семи детей изначально была выявлена сердечная проаритмия.
Кардиологи признаются: до начала исследований они ошибочно считали, что видеоигры являются для детей безопасной заменой активным видам спорта.
Но все оказалось не так безобидно. У большинства изучаемых детей во время игр выявилась печальная закономерность: они теряли сознание.
Впоследствии у всех них подтвердилась желудочковая аритмия. У шестерых была зафиксирована остановка сердца, в результате которой четверо умерли.
Двум погибшим детям не удалось установить более точный диагноз.
Кардиологические диагнозы остальных детей оказались разными.
Опубликовано: Наталья Павлова
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