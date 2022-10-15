Сестра композитора Градского будет судиться за часть наследство певца

Наталья Градская хочет отвоевать права на квартиру и дачу своего отца, которыми после его ухода музыкант завладел в единоличном порядке.

Наследственные дела семьи Градских продолжают прирастать судами. Подмосковный суд все еще занимается историей с ограблением вдовы музыканта Марины Коташенко, из дома которой воры вынесли 100 миллионов рублей.

А в Москве идет дележ многомиллионного наследства композитора между взрослыми детьми Александра Градского от прошлых браков и его вдовой с сыновьями.

А теперь иск к наследникам подает сестра Градского Наталья, давно проживающая в Ницце. Она не претендует на то, что заработано ее знаменитым братом, а хочет восстановить права на отцовские дачу и квартиру, сообщает Рамблер.

«В 2002-м году, когда умер папа, брат поспешил оформить на себя его недвижимость. При жизни брата изменить несправедливую ситуацию я не могла, с его связями мои попытки были бесполезны», - рассказывала ранее Наталья.

При этом претензий к наследникам Градского у родственницы нет. «Претензии у меня только к брату, но закон устроен так, что, если он при жизни не успел или не захотел решить эти проблемы, то они переходят к наследникам», - уточнила женщина.

Градский скончался 8-го ноября 2021-го года в 72 года. Певец похоронен на Ваганьковском кладбище