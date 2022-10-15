Прокачка нефти по поврежденному участку трубопровода «Дружба» восстановлена

Польский оператор трубопровода «Дружба» Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по повреждённому участку.

В субботу, 15 октября 2022 года, польский оператор магистрального нефтепровода «Дружба» сообщил о восстановления прокачки «чёрного золота» по ранее повреждённому в результате естественных причин участку.

В пресс-службе Pern отметили, что работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии, полностью восстановлена техническими службами.