Пропавшего из поля зрения Валерия Леонтьева нашли на островах

Директор певца Борис Чигирёв уточнил, что звезда находится в отпуске. Но где именно, остается тайной.

Знаменитый певец Валерий Леонтьев давно не давал о себе знать. Знаменитость не дает концерты, не участвует в шоу. Поклонники все чаще задаются вопросом: где сейчас находится певец?

Многие даже решили, что его исчезновение связано с обострившейся политической ситуацией. Как стало известно Кadara.ru, Леонтьев сейчас в отпуске, и проводит его на островах. Об этом изданию рассказал директор певца Чигирёв.

По его словам, артист никуда не пропадал, он набирается сил для будущих концертов. 73-летний певец находится на островах, но на каких именно - менеджер не уточнил.

Директор отметил, что певец также пересматривает свою концертную программу. Вероятно, поклонников ждут новые сюрпризы.

Борис Чигирёв подчеркнул: главное в том, что Валерий Леонтьев не рассматривает уход со сцены. Но, учитывая напряжённую обстановку, пока в России его концертных туров ждать не стоит.