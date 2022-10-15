Пропавшего из поля зрения Валерия Леонтьева нашли на островах
2022-10-15
17:14
Директор певца Борис Чигирёв уточнил, что звезда находится в отпуске. Но где именно, остается тайной.
Знаменитый певец Валерий Леонтьев давно не давал о себе знать. Знаменитость не дает концерты, не участвует в шоу. Поклонники все чаще задаются вопросом: где сейчас находится певец?
Многие даже решили, что его исчезновение связано с обострившейся политической ситуацией. Как стало известно Кadara.ru, Леонтьев сейчас в отпуске, и проводит его на островах. Об этом изданию рассказал директор певца Чигирёв.
По его словам, артист никуда не пропадал, он набирается сил для будущих концертов. 73-летний певец находится на островах, но на каких именно - менеджер не уточнил.
Директор отметил, что певец также пересматривает свою концертную программу. Вероятно, поклонников ждут новые сюрпризы.
Борис Чигирёв подчеркнул: главное в том, что Валерий Леонтьев не рассматривает уход со сцены. Но, учитывая напряжённую обстановку, пока в России его концертных туров ждать не стоит.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
WP: между США и Европой нарастает напряжение из-за Украины
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз свыше $10 тысяч из России
Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября