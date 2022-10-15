Sky News: Бен Уоллес подаст в отставку, если Трасс не повысит военные расходы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может подать в отставку, если Трасс не повысит военные расходы страны.

15 октября британский телеканал Sky News сообщил, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес может подать в отставку, если преемница Бориса Джонсона Лиз Трасс откажется от своего предвыборного обещания повысить расходы на оборону страны.

Отмечается, что премьер-министр Соединённого Королевства Трасс пообещала избирателям, что к 2026 году оборонный бюджет будет повышен с нынешнего уровня 2% ВВП страны до 2,5%, а к 2030 году этот показатель достигнет уже 3% ВВП Великобритании, но до сих пор не сдержала данное ей в предвыборной гонке за кресло премьера обещание.