42-летний арбитр прямо на поле потерял сознание во время матча чемпионата Беларуси по футболу

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который прошел в субботу, 15 октября, борисовский БАТЭ на своем поел со счетом 4:1 разгромил брестское "Динамо".

На 12-й минуте поединка главные арбитр встречи, 42-летний гродненец Дмитрий Доля вдруг неожиданно упал на газон в судорогах, потеряв сознание.

На поле немедленно выбежали врачи с носилками и на машине Скорой помощи увезли судью в борисовскую больницу.

В учреждении здравоохранения Дмитрий пришел в себя. Его самочувствие было описано как "нормальное" — никаких серьезных последствий для здоровья не выявлено.

В итоге, еще до окончания матча арбитр вернулся на "Борисов-Арену".

Отметим, что с 12-й минуты встречу в роли главного судьи игру возобновил резервный арбитр Илья Ляшук.