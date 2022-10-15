42-летний арбитр прямо на поле потерял сознание во время матча чемпионата Беларуси по футболу
2022-10-15
21:42
В матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который прошел в субботу, 15 октября, борисовский БАТЭ на своем поел со счетом 4:1 разгромил брестское "Динамо".
На 12-й минуте поединка главные арбитр встречи, 42-летний гродненец Дмитрий Доля вдруг неожиданно упал на газон в судорогах, потеряв сознание.
На поле немедленно выбежали врачи с носилками и на машине Скорой помощи увезли судью в борисовскую больницу.
В учреждении здравоохранения Дмитрий пришел в себя. Его самочувствие было описано как "нормальное" — никаких серьезных последствий для здоровья не выявлено.
В итоге, еще до окончания матча арбитр вернулся на "Борисов-Арену".
Отметим, что с 12-й минуты встречу в роли главного судьи игру возобновил резервный арбитр Илья Ляшук.
Опубликовано: Николай Скира
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